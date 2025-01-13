CTP Kadın Örgütü 11. Olağan Kurultayı gerçekleştiriliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nün 11. Olağan Kurultayı, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenecek.

Tüm üyelere ve sempatizanlara açık olarak gerçekleştirilecek kurultayda, faaliyet ve mali raporların sunumlarının yanı sıra organ seçimleri de yapılacak.

Organlara aday olmak isteyen kadın üyelerin, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Kadın Örgütü Genel Sekreterliği’ne veya Kadın Örgütü İlçe Başkanlıklarına başvurularını yapmaları gerekiyor.