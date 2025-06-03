CTP Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü için festival düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde “Çocuklar konuşursa, dünya güzelleşir!” temalı etkinlik düzenledi.

CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve birçok milletvekilinin katıldığı ve CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ve Lefkoşa İlçe Sekreteri Mustafa Gürkan'ın etkinlikte sahne aldığı belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz olup saat 17.00-21.00 arasında gerçekleşen etkinlikte Çocuk Meclisi Bando ve Ritim Ekibi’nin gösterisi, Hazal Sokollu ve Akare Danceshot Kiddos, Öztoprak Child Dans Grubu’nun performansı, Ayşe Öğretmen ile zumba dans gruplarının sahne aldığı ve çocukların, “Mikrofon Çocukların” programıyla yeteneklerini sergilediği kaydedildi.

Etkinlikte, el işi bileklik yapımı, yüz boyama, seramik, resim ve geri dönüşüm-eko atölyeleri gibi birçok farklı alanda kurulan stantlar olduğu belirtilen açıklamada, kitap köşesinde çocuklara kitaplar hediye edildiği ve Bilim Çarkı Atölyesi ile çocukların bilim insanlarını tanıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Göç Taş Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi ve Kadriye Nene ile Masallar bölümleriyle çocukların hem eğlendiği hem de kültürel değerlerle tanıştığı vurgulandı.