“Eğer CTP’ye hükümet kurma görevi verilirse HP mutlaka içinde olmalı. UBP’nin dışında kalacağı bir hükümet formülü diye ifade etmek istiyorum. Bu 4’lü de olabilir, 3’lü de olabilir, 5’li de olabilir. Benim kişisel görüşüm eğer CTP hükümeti kuran bir parti durumuna gelmek zorunda kalacaksa ve hükümeti kuracaksa bunun 5’li bir hükümet olması gerektiğidir.”

CTP Milletvekili Erkut Şahali BRT'de 14.Saat programına katılarak siyasetteki sıcak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte CTP Milletvekili Şahali’nin açıklamalrından öne çıkan başlıklar.

“CTP-HP-TDP-DP-YDP’nin yer alacağı 5’li hükümet olabilir”

“Bunca kaosa yol açan UBP hele bir ne yapacağına veya yapamayacağına karar versin. İllaki 4’lü diye saplanıp kalmayı çok akılcı bulmam. Eğer CTP’ye hükümet kurma görevi verilirse HP mutlaka içinde olmalı. UBP’nin dışında kalacağı bir hükümet formülü diye ifade etmek istiyorum. Bu 4’lü de olabilir, 3’lü de olabilir, 5’li de olabilir. Benim kişisel görüşüm eğer CTP hükümeti kuran bir parti durumuna gelmek zorunda kalacaksa ve hükümeti kuracaksa bunun 5’li bir hükümet olması gerektiğidir. Yani UBP’nin yalnız kalması, yalnızlaştırılması ve kendi iç hesaplaşmasını yapmasına fırsat tanınması gerektiğini düşünüyorum. Yaşadıkları ve yaşattıkları yenilir cinsten değildir”

“YDP başkanı Arıklı UBP’nin iç meselesinde hakem görevine soyundu”

“Rezil olmuş UBP’nin Kurultayını demokrasi şöleni diye selamlayan YDP’nin bir başkanı ARIKLI var. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye de sordurur. UBP’nin kendi içindeymiş gibi görünen yaşadıkları tüm ülkeyi peşinden sürüklerken tüm ülkeyi kaosa sürüklerken ve bir yerde aslında kilitlerken niye karışıyorsunuz bu UBP’nin iç meselesidir diye hakem görevine soyunan bir başkanı var Yeniden Doğuş Partisi’nin. Bu elbette UBP’nin yalnızlaştırılırken YDP’nin görmezden gelinmesini zorlaştırır. Buna rağmen ben yinede bütük sorumluluğu UBP’ye vererek kişisel görüş olarak ifade ediyorum eğer bir seçim hükümeti olacaksa bu UBP’nin yalnızlaştırıldığı bir hükümet olmalıdır diye değerlendiririm”….

“YDP ile UBP’nin iç içe girme hali var”

“Ülkenin en önemli siyasi partilerinden bir tanesi UBP’nin kurultayını o gün gün boyu ara ara yapılan canlı yayınları izleme gayreti içerisinde oldum. Ve orada YDP’ye üye olduğunu bildiğim veya zannetiğim ama her halükarda YDP’nin listelerinden gerek parti meclisine gerekse halk oyu ile seçilecek yerlere aday olanların birer UBP’li gibi yer aldığını da gördüm. Dolayısıyla unutmayınız YDP bir kaç ay önce bir kurultay gerçekleştirdi ve yanılmıyorsam 178 tane parti meclisi adayı ortaya çıktığı için öncesinde bir tüzük kurultayı yaparak 178 kişiye çıkardılar parti meclisi sayısını sırf seçimsiz geçirsinler diye o kurultayı. 178 kişi bu karar alınmadan önce aktif propaganda yapıyorlardı. Yürüttükleri propaganda faaliyetinde doğrudan YDP’yi yönetmeye namzet olduklarını gördüklerimizden bir kısmı UBP kurultayında da yer aldığını görme fırsatı verdi bize o yayınlar. Dolayısıyla ben bir iç içe girme halinin olduğuna inanıyorum. Sayın Zaroğlu’nun ifade ettiği kadar masumane gelişmedi süreçler. Belki de sayın Genel Başkanlarının zaten UBP’nin hem kurultayına hem de sonrasında UBP’nin kendisine böyle kol kanat germesinde bir sebep de budur diye düşünüyorum.

“Maraş’a henüz gitmedim”

“Kent’in yağmalanmış görüntülerini sayfiye yeri dekoru olarak görmek utançların en büyüğüdür”

“Doğrusu henüz Maraş’a gitmedim. Belediyeci olduğum zamanlarda birden çok kez Maraş’ın bütününü görmüştüm. Oranın bir sayfiye yeri olduğu fikrine katılmıyorum. Şuan için bize aktarılan imaj Maraş işte bir piknik yeridir. Bir sayfiye yeridir, bir parktır diye. Maraş bence bir utançtır. Çünkü tamamen iskan edilmişken boşaltılan ve hiçbir biçimde savaş yaşamamış bir kentin yağmalanmış görüntülerini sayfiye yeri dekoru olarak görmek ve göstermek bence rahatsızlıkların ve utançların en büyüğüdür. Ben orada sayfiye maksatlı bulunmayı içime sindiremedim”…..

“Maraş’ın seçim malzemesine dönüştürülmesi fikri bizzat Özersay’a aittir”

“Seçimin hemen birkaç gün öncesinde Maraş olayı hükümetten çekilme kararı için bir bahane idi. Çünkü Maraş olayının rayından çıkması, olması gerekenin çok dışında bir seçim malzemesine dönüştürülmesi fikri bizzat Sayın Özersay’a aittir. Maraş uydurulmuş gerçeklikten gerekliliğe dönüş oldu”…

“Yurttaşlar HP’nin tavrının kurbanı oldu”

“O kadar mutluluk veren bir hükümet ortağı olsaydık HP bizden uzaklaşmayı tercih etmezdi. Biz onlarla hükümet ortağı olarak 15 ay boyunca verimli bir işbirliği yaptık. Ve hükümetin en bozulmayacağını söyledikleri zaman da bozulmasının maalesef tanığı olduk. Tüm yurttaş ve ülkede bu tavrın kurbanı oldu. Onlar hükümeti bozmak gerektiği için bozdular”

“HP katmerlisini UBP ile yaşadı”

“Halkın Partisi çok olumsuz şeyler yaşadığı için 4’lü koalisyonu bozduğunu söylerken onun katmerlisini UBP ile yaşadı ve tüm topluma da yaşattı. Ama hükümet bozmak için seçimin gelmesini bekledi”

“Erdoğan ile görüşme olursa çok iyi olur”

“TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın siyasi partilerle bir görüşmesi olursa çok iyi olur. Özellikle Sayın Erdoğan’a özetle son süreçlerde yaşadığımız sıkıntı, bu sıkıntıdaki kendi sorumlulukları ve bu ilişkilerin düzeltilmesine ilişkin bizim niyetlerimiz ve kendilerinden beklentilerimizi ifade etme bağlamında harika olur olursa bu temas”