CTP heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nden bir heyet, Maraş bölgesini ziyaret etti. Kahvehaneleri gezen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CTP heyeti, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı.

Heyette, Mağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ile CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz, CTP Mağusa Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Aranır, Arzu Abiç, Mine Karaca ve Özkan Oza yer aldı.

Yurttaşların sorunlarını dinleyen heyet, yerel seçimlerde CTP adaylarına güçlü destek veren Maraş halkına teşekkür etti.