CTP heyeti LTB’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret etti. CTP Lideri Tufan Erhürman’a milletvekili adayları ve LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk de eşlik etti. LTB çalışanlarıyla sohbet eden CTP heyeti, 23 Ocak seçimlerinin çok kritik olduğuna dikkat çekti. Heyet, CTP’nin plan ve programlarını da LTB çalışanlarına aktarma fırsatı buldu.