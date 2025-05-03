CTP heyeti, “irade bizde” pankartı açmalarının ardından gözaltına alınan eylemcileri ziyaret etti

YENİDÜZEN

CTP heyeti, “irade bizde” pankartı açan ve polis müdahalesiyle karşılaşarak gözaltına alınan yurttaşları Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde ziyaret etti, bilgi aldı.

CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Sami Özuslu’nun yanı sıra, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir'den oluşan heyet, görüşme sonrası YENİDÜZEN’e konuştu, toplamda 6 kişinin gözaltına alındığını, haklarında henüz bir dava okunmadığını söyledi.

CTP Milletvekili ve hukukçu Ürün Solyalı, polise, yurttaşların neden gözaltına alındığına dair sordukları soruya, “Eylemcileri gözaltına alan polis ekipleri henüz ifade vermedi, neyle suçlandıklarını bilmiyoruz.” yanıtını aldıklarını belirtti.

Gözaltına alınan yurttaşların bina içerisindeki bir odada ‘misafir edildiğini’ söyleyen Solyalı, tutuklu olmadıklarını, haklarında dava okunmadığını belirtti.

Solyalı, ifade özgürlüğü ve eylem yapma hakkının Anayasa ile korunduğunu belirterek, “Bizim öngörümüz, herhangi bir suçun oluşmadığı yönündedir. Derhal serbest bırakılmaları gerekiyor. Olayın bizzat takipçisiyiz” dedi.

Solyalı, gözaltına alınan 6 kişinin isimlerini şöyle açıkladı: