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CTP heyeti, El-Sen yetkilileriyle görüştü

CTP heyeti, El-Sen yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin katıldığı görüşmede, KIB-TEK’teki son gelişmeler ele alındı.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve El-Sen yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu kabulde, KIB-TEK’in geldiği son durum ve izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.  

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