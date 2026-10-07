Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili aday adaylarının tanıtım etkinliğine Güzelyurt’ta devam etti. CTP Güzelyurt İlçesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yurttaşları CTP’nin geniş kanatları altında birlik olmaya davet ederek, “Herkesi CTP'nin geniş kanatlarının altına çağırıyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışmayla CTP, tek başına iktidara geliyor” dedi. Güzelyurt AKM’de düzenlenen etkinliğe partililer yoğun ilgi gösterdi. Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte, birlik, mücadele ve dayanışma mesajı öne çıktı.

İncirli: Sorumluluğumuz memleketi yeniden canlandırmak ve hayata döndürmek

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada “Yeni bir dönem başlamıştır” diyerek CTP’nin sorumluluğunun memleketi yeniden canlandırmak ve hayata döndürmek olduğunu vurguladı. “Sıra memleketi ayağa kaldırmakta. Bu seçimin sonucunda CTP hem hükümete hem de yerel yönetimlere güçlü bir şekilde geliyor” diyen İncirli, CTP’nin iktidara hazır olduğu mesajını yineledi. Konuşmasının devamında son beş yıldır ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Sıla Usar İncirli, “Son beş yıldır bu memlekete yapmadıkları kötülük, ezmedikleri insan kalmadı. Adaleti yerle bir ettiler” dedi.

“Diyorlar ki bu borçlar nasıl ödenecek? Bu borçlar, memlekete güven vererek, üretime dayanarak ödenecek”

Hükümetin, “CTP bu borçları nasıl ödeyecek?” sorusunu da eleştiren İncirli, şu ifadeleri kullandı;

“Memleketin bütün kaynaklarını çarçur ettiler ve şimdi de diyorlar ki bu borçlar nasıl ödenecekmiş? Bu borçlar memlekete güven vererek, memleketi doğru yöneterek, üretime dayanarak, dayanışarak en iyi şekilde ödenecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üretimi ve nitelikli istihdamı destekleyeceğiz. Adaletli, eşit, özgürlük ve barış içinde yöneteceğiz biz bu ülkeyi.

“CTP planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışıyla ilerleyecek”

Sıla Usar İncirli, CTP hükümete geldiğinde yapacağı ilk işin nüfus sayımı olacağını ifade ederek “Nüfus sayımını yapacak ve ülkenin görünmeyen o karanlık bölgelerinde yeniden devletin hakimiyetini kuracağız. Kaçak yaşamla ve kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz” dedi. CTP’nin planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğini söyleyen İncirli, “Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda,, üretimde ve güvenlikte planlı yönetime geçeceğiz. İnsanlarımız hak ettikleri hizmete ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.

“CTP, tek başına iktidara geliyor”

Milletvekili aday adaylarıyla birlikte yürümekten gurur duyduğunu dile getiren İncirli, “Çok büyük sorumluluk alarak bizimle birlikte bu yeni dönemde çalışmak isteyen tüm milletvekili aday adaylarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. İncirli, toplumun tüm kesimlerini CTP’nin kanatları altında birlik olmaya davet ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı;

“Herkesi CTP'nin geniş kanatlarının altına çağırıyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışmayla CTP, tek başına iktidara geliyor. Bu bizim için çok büyük bir gurur ve büyük de bir sorumluluktur. Bu ülkenin gençlerinin umutlarını, geleceklerini bir bavula sığdırıp gitmelerini engelleyecek olan düzeni hep birlikte kuracağız. Çok çalışacağız, 6 Aralık’tan sonra daha da çok çalışacağız”