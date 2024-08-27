CTP Güzelyurt'ta karanlık yollar için yürüdü

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt'ta karanlık yollara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Güzelyurt'un girişindeki Akçay - Güzelyurt çemberinde toplanan CTP sempatizanları ellerinde fener ve pankartlarla yeni Güzelyurt Belediyesi binası önüne yürüdü.

Eylemde "Karanlıkta kalmak istemiyoruz", "Karanlığa Son", "UBP Gidecek Karanlık Bitecek" gibi sloganlar atıldı.

CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Ürün Solyalı da eyleme katılanlar arasında yer aldı.

Gulamkadir: "Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz"

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir eylemde yaptığı açıklamada, Güzelyurt halkının yıllardır karanlık yollara mahkum edildiğini, bu yollarda yaralanmaya ve can vermeye devam ettiğini söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti'nin trafiği kaosa sürüklediğini belirten Gulamkadir, trafikteki sorunları çözmek için uğraşmadığını ifade etti.

Özellikle halkın, öğrencilerin ve işçilerin en yoğun olduğu bölgelerde yaptıkları tüm uyarıların dikkate alınmadığına dikkat çeken Gulamkadir, bu konuda hükümetin bir çözüm üretmediğini sözlerine ekledi. "Dertleri ülkenin yönetilmesi değil, insan hayatı hiç değil" diyen Çağlar Gulamkadir şöyle devam etti: "İstikrarlı bir şekilde karanlığa yürüyoruz, karanlıklarda seyahat ediyoruz.

Belediye ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler topu birbirlerine atıyorlar atıyor.

Onların yetki karmaşaları bizi ilgilendirmez. Biz çözüm istiyoruz. Ama biliyoruz ki; ölü gözünden yaş beklenmez.

O nedenle; biz çözeceğiz diyoruz. Sizin kaosa soktuğunuz her alanı, halkımızla birlikte yürüyerek, el ele vererek, omuz omuza vererek Kıbrıs Türk halkını daha refah bir döneme taşıyacağız diyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz eylemde de bir kez daha bunun altını çizmek istedik.

Biz bu karanlık yolları hak etmiyoruz. Biz bu karanlıklarda seyahat etmek istemiyoruz. Siz ise yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz ve bu karanlığı aydınlatamıyorsunuz.

Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin. Biz çözeceğiz. Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz."