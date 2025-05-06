CTP Güzelyurt İlçesi’nden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.
CTP heyeti, Yaşam Evi’nde kalanlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyarette, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu.
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