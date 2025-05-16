CTP Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi'ni dün akşam Gönyeli Ocak Örgütü Binası'nda gerçekleştirildi. Kongre’de Divan Başkanlığı’nı Ezer Özsoy, Divan Sekreterliklerini Naciye Özdoğa Özpolili ve Fikrican Kayıkçı yaptı. Kongre'de divanın seçilmesi ardından Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Parti Sözcüsü ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, Milletvekili Filiz Besim ve Milletvekili Fide Kürşat konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ocak Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

Yeni dönemde Ocak Örgütü Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hülya Akbil, Niyazi Avcısoyu, Caner Özdevran, Ahmet Eşsizer, Cenk Şen, Laden Serinsu ve Çağın Nevruz Özsoy.