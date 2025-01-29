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CTP Girne İlçesi'nde görev dağılımı yapıldı

CTP Girne İlçesi'nde görev dağılımı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi.

Ongun Talat başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

İlçe Sekreteri: Deniz Tuğberk

Örgütlenme Sorumlusu: İsmail Karadayı

Sayman: Deniz Kim

Yerel Yönetimler Sorumluları: Akın Ataker, Haşim Yücel, Mustafa İlgen

Eğitim Sorumlusu: Zeka Fındık

Etkinlik Sorumluları: Ayşe Kaya, Mukaddes Sevem

Sivil Toplum Sorumlusu: Burak Güler

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