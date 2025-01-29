CTP Girne İlçesi'nde görev dağılımı yapıldı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi.
Ongun Talat başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:
İlçe Sekreteri: Deniz Tuğberk
Örgütlenme Sorumlusu: İsmail Karadayı
Sayman: Deniz Kim
Yerel Yönetimler Sorumluları: Akın Ataker, Haşim Yücel, Mustafa İlgen
Eğitim Sorumlusu: Zeka Fındık
Etkinlik Sorumluları: Ayşe Kaya, Mukaddes Sevem
Sivil Toplum Sorumlusu: Burak Güler
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Etiketler : girne, Cumhuriyetçi Türk Partisi