CTP Girne İlçesi'nde evlendiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyesi Ahmet Tataroğlu ile Meryem Aslan CTP’nin Girne İlçesi’nde evlendi.

CTP’nin logosu altında hayatlarının birleştiren çiftin şahitliklerini İlçe Genel Sekreteri Derviş Aygın ve parti üyesi Cem Taşlıovalı yaptı. Nikâh törenine CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Milletvekili Ceyhun Birinci , CTP’nin Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, bazı meclis üyesi adayları ve bazı partililer katıldı.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran Ahmet Tataroğlu, “Orası çocukluğumdan beri benim evim gibi… O yüzden biz de nikâhımızı evimizde kıydık. Çok sevdiğim bir yer… O kadar seviyorum ki kolumda logomuzun dövmesi bile var… Sanırım böyle bir şey ilk kez gerçekleşti. Hem ben, hem de eşim çok mutluyuz” dedi.