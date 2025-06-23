Meclis’te kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polis yasası değişikliğinin kişiler üzerinden hazırlandığını belirterek ivedilik talebine karşı çıktı; konuşmasının ardından CTP Genel Kurul’dan çekildi, nisap düştü, oylama yapılamadı.

YENİDÜZEN’in bugün manşetten duyurduğu “Polise ‘kişiye özel’ yasa!” haberine konu olan; “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis gündemine geldi, UBP – YDP – DP Hükümeti ‘ivedilik’ talep etti.

İvedilik talebi ile ilgili kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tasarıya onay vermeyeceklerini açıkladı ardından Meclis'ten ayrıldı. Hükümete mensup bazı milletvekillerinin toplantıya katılmadığı gözlemlenirken Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yeniden nisap talep etti.

15 dakikalık aranın ardından Meclis yeniden toplandı.