CTP Gençlik Örgütü ile CHP Gençlik Kolları görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, Lefkoşa’da bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırdı. Yapılan toplantıda, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere iki örgüt arasındaki temasın güçlendirilmesi ve güncel siyasi konjonktür hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, gençlerin yaşadığı sorunlar da dile getirildi. CTP Gençlik Örgütü ve CHP Gençlik Kolları, iki partinin gençlik yapılanmalarının gelecekte daha sık bir araya gelmeye devam edeceğini vurguladı.

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros, Genel Sekreter Deniz Kim, Mali Sekreter Enç Yılmaz ve Sivil Toplum ve Emek Sekreteri Berkan Bengihan toplantıya katılırken, CHP’yi temsilen ise CHP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komite Başkanı Yiğit Şafak Karip toplantıda hazır bulundu.