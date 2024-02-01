“CTP bunu üç yıldır söylüyor, anlamak için üç yıl geçmesi mi gerekirdi?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un Nüfus konusunda bilimsel verileri ortaya koyup, her alanda planlama yapmak durumundayız" açıklamasına tepki gösterdi, “CTP olarak bunu üç yıldır” söylüyoruz dedi.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin görevde geçirdiği her günün “kayıp” olduğunu bir kez daha yineleyerek, bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Dursun Oğuz “Kalıcı bir nüfus politikası ve planlaması zamanı gelmiştir. Nüfusumuz kaç olmalı? Bunu bilimsel verilerle ortaya koyup, her alanda planlama yapmak durumundayız" demiş.

CTP olarak son üç yıldır bunu söylüyoruz. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan geliyor bu açıklama. Bunu anlamak için üç yıl geçmesi mi gerekiyordu?! Ve hala "yapmamız lazım"da mıyız?

Bu "hükumet"in "görev"de olduğu her gün, bu ülke, bu halk için bir kayıptır dediğimizde tam da bunu söylüyoruz işte!..”