CTP Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak yolu için eylem düzenliyor

CTP Alsancak Ocak Örgütü, "Alsancak ana yolunun tamamlanmaması ve yoldaki aksaklıklar" nedeniyle eylem düzenliyor.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.15’te yapılacak eylem için toplanma yerinin, St. Tropez Restoran bölgesindeki inşaat halindeki çember olacağı duyuruldu.

Yolun, güvenlik önlemleri tamamlanmadan açılması yüzünden yaşanan sıkıntılara işaret eden CTP Alsancak Ocak Örgütü, eyleme tüm halkın ve bu yolu kullanan herkesin katılması çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

Ölüm tehlikesi barındıran, bölge halkının tüm uyarılarına rağmen eksikliklerle ve güvenlik tedbirleri tamamlanmadan kullanıma açılan Alsancak Anayolu'nun tamamlanması ve yoldaki aksaklıkların giderilmesi talepleri için 25 Ağustos Cuma sokaktayız!

25 Ağustos 2023, Cuma

Saat 18:15'de Saint Tropez Restaurant bölgesindeki halen inşaat halindeki çemberde toplanıyoruz.

Tüm bölge halkını ve