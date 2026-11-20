Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisi tarafından METRON Araştırma Şirketi’ne yaptırılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İncirli, 31 Ekim – 19 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde 5 bin 200 kişilik örneklemle gerçekleştirilen araştırmaya göre CTP'nin oy oranının kararsızlar dağıtılmadan yüzde 38,5, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 43,9 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

İncirli tarafından paylaşılan verilere göre, söz konusu oy oranı CTP’nin en az 28 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmesine işaret ederken, CTP ile en yakın rakibi arasındaki farkın 13 puan seviyesinde olduğu belirtildi.

Araştırmanın tüm detayları paylaşılmayacak

Kamuoyu araştırmalarının siyasi partiler için halkın sesini duymak ve geleceği planlamak adına yol gösterici olduğunu kaydeden İncirli, hem kurumsal stratejileri hem de diğer siyasi partilere duydukları saygı gereği araştırmanın tüm detaylarını kamuoyuyla paylaşmama ilkesini benimsediklerini ifade etti.

Mevcut tablonun kendileri için ciddi bir sorumluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten İncirli, 6 Aralık’a kadar daha fazla vatandaşa ulaşarak beklentileri dinlemeye ve yeni döneme ilişkin hazırlıklarını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Güçlü hükümet ve birlikte yönetim vurgusu

Ortaya çıkan toplumsal tablonun halkın ülkenin yeni dönemini ve geleceğini CTP'nin kurmasını istediğini gösterdiğini savunan Sıla Usar İncirli, yönetim vizyonlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bizim 'güçlü hükümet' anlayışımız yalnızca seçim sandığından çıkacak sonuçlarla sınırlı değildir. Yönetim vizyonumuz; sivil toplum örgütleriyle ve alanında yetkin uzmanlarla omuz omuza çalışmayı, halkın tüm kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir yaklaşımı ve birlikte yönetme kültürünü hayata geçirmektir."

YSK’nın yayın yasağı tarihine saygı mesajı

İncirli açıklamasının sonunda, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kamuoyu algısının yönlendirilmesini önlemek, seçim sürecinde fırsat eşitliğini ve seçmenin özgür iradesini korumak amacıyla belirlediği 21 Kasım son yayın tarihine duydukları saygıyı da özellikle vurguladı.