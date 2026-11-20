Bu kapsamda, Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tarafından Creditwest Bank çalışanlarına yönelik düzenlenen “YZ Liderliği: Strateji, Süreç ve Dönüşüm” eğitimi NAR Eğitim ve Danışmanlık firmasından Yener Kaan Tunçbilek tarafından 13–14 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitim programında, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, iş dünyasına etkileri ve bankacılık sektöründe sunduğu fırsatlar ele alındı. Katılımcılar; yapay zekâ araçlarının etkin ve güvenli kullanımı, veri odaklı karar alma, stratejik planlama, risk yönetimi ve iş süreçlerinin dijital dönüşümü konularında bilgi edindi.

Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği eğitimde, çalışanlar kendi görev ve sorumluluklarından yola çıkarak yapay zekânın iş süreçlerine sağlayabileceği katkıları değerlendirdi. Grup çalışmaları kapsamında geliştirilen fikirler; uygulanabilirlik, verimlilik ve risk yönetimi açısından ele alınarak kurum içerisinde hayata geçirilebilecek yenilikçi çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak:

“Çalışanlarımızı geleceğin bankacılığına hazırlıyoruz”

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, eğitime ilişkin değerlendirmesinde, bankanın dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve çalışanlarının bu dönüşüme uyum sağlamasına büyük önem verdiklerini belirterek şunları ifade etti:

“Creditwest Bank olarak, dünyada bankacılık sektörünü şekillendiren gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Bu gelişmeleri kurumumuza taşımanın en önemli yolunun çalışanlarımızın bilgi ve yetkinliklerini sürekli geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Yapay zekânın bankacılık sektöründe yarattığı dönüşümü yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, iş yapış biçimlerimizi geliştiren önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu doğrultuda eğitim programlarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin bankacılık anlayışını da dikkate alarak planlıyor, çalışanlarımızın bu dönüşümün aktif bir parçası olmalarını hedefliyoruz.”

Creditwest Bank, insan kaynağına verdiği önem ve yenilikçi bankacılık anlayışı doğrultusunda, çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen eğitim programlarını sürdürerek teknolojiyi etkin kullanan ve değişime uyum sağlayan kurum kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.