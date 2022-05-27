Creditwest, Uluslararası Bilgi Güvenliği belgesi aldı

Creditwest Bank Kıbrıs, “Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi aldı.

Banka Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu, adanın kuzeyinde bu uluslararası belgeyi alan ilk banka olduklarını açıkladı.

Creditwest Bank, bilgi sistemleri faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla yürütülen süreçlerini ISO/IEC 27001:20013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından onaylattı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bu uluslararası belgenin sadece bankaları değil ülke için de bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, dünyaya açılan yatırımlarında öncü olmayı hedeflediklerini söyledi, hem bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm, hem de çevre anlamında uluslararası standartlara sahip olmanın önemine dikkat çekti.

Concorde Otel’de yer alan basın toplantısına Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da katıldı.

Basın toplantısında Proks Kurucu Ortağı Özlem Kurucu da Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi verdi.

Ayrıca UITSEC International adına konuşan Fatih Şahin Gülay, kurumsal ve kişisel verilerin korunması süreçlerini anlattı.

“Çağımız bilgi çağı, bilgi en önemli servet ve korunması gereken hazine haline geldi” diyen Yönetim Kurulu üyesi Haluk Levent Ünal, bilgi güvenliğinin özellikle dijital süreçte son derece önemli olduğunu anlattı.

“Bir numarayız”

Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Kıbrıs’ta bankacılık sektörü açısından en zor dönemde bu alana yatırım yaptıklarını belirtti, kararlı ve doğru bir takım çalışmasıyla çok önemli bir konuma ulaştıklarını söyledi. Kıbrıs’ta özel sektör bankacılığı içerisinde bir numara olduklarını ifade eden Altınbaş, “Kârlılık ve aktif büyük anlamında en öndeyiz, birinci sıradayız, uluslararası standartlarlar ve güvenlikle ilgili aldığımız bu sertifika da ayrıca bizi gururlandırmıştır” diye konuştu.