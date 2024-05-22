Creditwest Insurance ödenmiş sermayesini 25 Milyon TL'ye yükseltti

Creditwest Insurance Ltd. ödenmiş sermayesini 4 Milyon TL’den 25 milyon TL'ye, öz kaynaklarını 39 Milyon TL’ye yükselttiğini açıkladı.

Creditwest Insurance Ltd. Genel Müdürü Hicran Kanat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artan sermayemiz, Creditwest Sigorta'nın istikrarlı büyüme stratejisinin bir yansımasıdır. Sigortalılarımıza sunduğumuz güvenilir hizmetin teminatı olan bu adım, geleceğe yönelik iddialı hedeflerimizin de bir göstergesidir” dedi.

Kanat, Sigorta, geleceği düşünmenin en akıllıca yolu olduğunu belirterek riskleri minimize etmek için sigortanın bir lüks değil gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hicran Kanat, sigorta yaptırmanın can ve mal güvenliğini koruma altına aldığını belirtti.

Kanat "Sigorta, hayatın beklenmedik anlarında karşılaşabileceğimiz maddi ve manevi kayıpları en aza indirmenin en etkili yoludur. Evimiz, aracımız, iş yerimiz gibi değerli varlıklarımızı veya sağlığımızı koruma altına alarak, geleceğimizi daha güvenli hale getirebiliriz. Sigorta sayesinde beklenmedik bir kaza, doğal afet veya hırsızlık gibi durumlarda oluşabilecek mali yüklerden korunabilir, hayatımızı kaldığı yerden devam ettirebiliriz. Kanat, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli sigorta türlerinin bulunduğunu belirterek, bireylerin ve işletmelerin kendi risk profillerine uygun sigorta poliçeleri seçerek kendilerini güvence altına alabileceklerini ifade etti.