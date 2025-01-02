Creditwest çalışanları yeni yılı büyük coşkuyla karşıladı

Creditwest Bank, 2024 yılını Grand Pasha Girne'de düzenlediği geleneksel yılbaşı partisi ile uğurladı.

Kuzey Kıbrıs genelindeki 13 şubesi, Genel Müdürlük ve Creditwest Insurance çalışanlarından oluşan 270 kişilik ekip yılın yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı.

Gecede, Creditwest Bank ailesine uzun yıllardır hizmet veren 17 çalışana kıdem plaketleri ve altın rozetleri takdim edildi. 10., 15., 20. ve 25. yıllarını dolduran çalışanlar, Altınbaş Holding ve Creditwest Bank yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetimi tarafından tebrik edildi.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyeleri Sofu Altınbaş, Nusret Altınbaş, Haluk Levent Ünal, Mustafa Yorulmaz ile Vakkas Altınbaş ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer kıdem ödüllerini takdim ederek çalışanlara kısa konuşma gerçekleştirdi. Yöneticiler, konuşmalarında çalışanların motivasyonunun ve üstün performansının önemini somut örneklerle anlattılar. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde gösterilen yaratıcılık, müşteri memnuniyetindeki artış ve zorlu projelerin başarıyla tamamlanması gibi örnekler vererek, çalışanların katkılarını takdir ettiklerini ifade ettiler.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yaptığı konuşmada 2024 yılının zorlu ancak başarılı bir yıl olduğunu belirterek, Creditwest Bank'ın Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründeki liderliğini koruduğunu ifade etti. Zaheer, 2025 yılı için iyi dileklerde bulunarak, bu başarının mimarı olan Creditwest Bank Yönetimi ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Gecede, çalışanlar için özel olarak hazırlanan eğlence programında Kübra Can en sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ Barisso da geceye özel setleriyle renk kattı.

Creditwest Bank, düzenlediği bu etkinlikle çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu. Başarılı bir yılın ardından düzenlenen bu coşkulu gece, çalışanların motivasyonunu artırırken, aynı zamanda kurum içi aidiyet duygusunu da pekiştirdi.