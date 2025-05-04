Creditwest çalışanları "İşçi ve Bahar Bayramı" pikniğinde coşkuyla buluştu

Creditwest çalışanları ve aileleri, geleneksel hale gelen "İşçi ve Bahar Bayramı" pikniğinde bir araya geldi. Alevkayası'nın doğal güzellikleri arasında düzenlenen pikniğe yaklaşık 450 kişi katıldı. Etkinlikte her türlü ikram ve etkinlik sağlanırken, özellikle çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama, halat çekme, taş boyama gibi interaktif etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Dağıtılan balon ve toplarla oynayarak neşe dolu anlar yaşadılar. Tüm katılımcılara diğer ikramların yanında pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır dağıtılması da günün sürprizi oldu.

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş ve Creditwest Bank Kurucu Üyesi Sayın Vakkas Altınbaş da bu özel günde çalışanları yalnız bırakmadı. Genel Müdürlük birimleri, Creditwest bank şubeleri ile Creditwest Sigorta çalışanlarından geniş bir katılımın olduğu piknikte, tüm Creditwest çalışanları bir araya geldi.

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, çalışanların ruhunu tatmin etmenin çok önemli olduğunu vurguladı. "Mutlu çalışan, mutlu müşteri" mottosuyla hareket ettiklerini açıklayan Pekel, çalışanlarının kurumsal aidiyetinin artırılması ve iş hayatının rutininden çıkarak aileleri ile birlikte mutlu zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, "İş arkadaşlarımızın iş bitiminde olduğu gibi tüm sosyal etkinliklerde de mutlaka evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Creditwest ailesinin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren geleneksel piknik, katılımcıların yüzlerinde tebessümlerle sona erdi.