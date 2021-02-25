Creditwest Bank'tan uzaktan eğitime katkı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, uzaktan eğitim imkanına erişim sağlayamayan öğrenciler için 150 adet tablet bağışında bulunan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel’i kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin Anayasa’nın öngürdüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarına vurgu yaparak, tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek uzaktan eğitim konusunda yaşanılan cihaz ve altyapı eksikliklerinin kısa sürede giderileceğine inanç belirtti.

150 adet tablet bağışında bulunan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel’i kabulünde konuşan Amcaoğlu, Creditwest Bank’ın Yönetim Kurulu dahilinde tüm yönetici ve çalışanlarına bu anlamlı bağış için teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle yaşanılan zorlu süreç içerisinde çocuklar için yardıma koşan tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür eden Amcaoğlu, Creditwest Bank’ın bu anlamlı bağışının diğer kurum ve kuruluşlara da örnek teşkil edeceğine inandıklarını söyledi.

ZAHEER: “SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ İLE SEVE SEVE BU BAĞIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise, böyle anlamlı bir projede yer aldıkları için çok mutluu olduklarını, banka olarak vizyonlarının ‘Kıbrıs’ta Kıbrıs için çalışmak’ olduğunu belirterek, bu bağışı çocuklar için severek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Pandemi döneminde öğretmenlerin çok zor şartlarda özveri ile çalıştığını kaydeden Zaheer, her öğrencinin eşit şartlarda eğitim sistemine dahil olması gerektiğini ve eğitimin bir lüks değil temel hak olduğuna inandıklarını vurguladı.

Zaheer, yaptıkları katkının sosyal sorumluluk bilinci ile bankanın temel bir görevi olduğunu ve ilgili bağışı görev bilinci ile severek gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ALTINBAŞ: “EĞİTİME KATKIMIZ VE İNANCIMIZ SÜRECEK”

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, eğitimde fırsat eşitliğinin temel bir hak olduğunu söyleyerek, bireylerin gelişmesinde ve toplumun kalkınmasında eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Altınbaş, Creditwest Bank’ın KTEV (Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı) ile 3 yıldır yürüttükleri burs programında ise bugüne kadar 45 öğrenciye yıllık eğitim bursu sağladıklarını, pandemi sürecinde de uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklara 150 adet tablet armağan ettiklerini belirtti.

Refah ve gelişmiş toplum olmanın eğitimden geçtiğine, kurum ve şahıs olarak inandıklarını belirten Altınbaş, hem sosyal sorumluluk çalışmalarında hem de kurum içi çalışmalarında eğitim konusuna özel önem verdiklerinin altını çizdi.