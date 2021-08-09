Creditwest Bank’tan Türkiye’deki yangın afeti için 200.000 TL bağış

Creditwest Bank, Türkiye’deki orman yangının yaralarının sarılması için 200.000 TL bağış yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı himayelerinde başlatılan kampanyaya ayrıca Creditwest Bank çalışanları da kendi aralarında bağış toplayarak destek verecekler.

Yardım çağrısına ilk cevap veren bankalar arasında yer alan Creditwest Bank, bağışını Başbakanlık aracılığı ile ihtiyaç bölgesine ulaştıracak.

Zaheer: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tek vücuttur, oluşan bu yaraya duyarsız kalamayız”

Orman yangınları ile Türkiye’nin geçirdiği bu zor dönemi üzüntü ile karşıladıklarını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, ‘Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tek vücuttur, yangınlarla oluşan bu yaraya duyarsız kalamayız.’ diyerek müşterilerinin, çalışanlarının verdiği güç ve sorumlulukla Kuzey Kıbrıs’ta başlatılan yardım kampanyasına ilk cevap veren bankalar arasında yer aldıklarını belirtti.

Nusret Altınbaş: “Türkiye’de yaşanan yangının yaralarını hep birlikte saracağız”

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, anavatan Türkiye’deki Orman yangınlarınında can kayıpları yaşandığını, binlerce kişinin evini, aşını kaybettiğini, doğal yaşamda büyük kayıplar yaşandığını belirterek, şahsı ve Creditwest Bank ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olduğunu vurguladı.

Nuster Altınbaş, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe 27 yıldır hizmet veren ve son 6 yıldır en büyük özel sermayeli bankası olan Creditwest Bank’ın dün olduğu gibi bugün ve yarın da her zor dönemde halkının yanında olduğunu ve duyarlı davranmaya devam edeceklerini belirtti.

Sofu Altınbaş: Kıvançta ve tasada her zaman birlikte olduğumuz Anavatan Türkiye’nin acısı da bizlerin acısıdır. Her türlü katkıya hazırız”

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, ‘Türkiye’nin desteğini her zaman yanında hissetmiş ve bulmuş olan Kıbrıs Türk halkı, bu acı gününde Türkiye’nin yanında olacak, gereken dayanışmayı sağlayacaktır.’ diyerek Türkiye ile olan kopmaz bağın daha da güçlendiği bir dönemden geçtiğimizi ifade etti.

‘Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.’ Diye ekledi.

Altınbaş Holding olarak Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs ve Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren tüm iştiraklerinin sektörde öncü olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da fark yaratan çalışmaları olduğunu ifade eden Sofu Altınbaş, doğayı seven ve insanoğlunun doğayla bir bütün olduğunun bilincinde olduklarını ve bugüne kadar Alpet Kıbrıs ve Creditwest Bank olarak Kuzey Kıbrıs’ta binlerce fidanı doğayla buluşturduklarını ekledi.