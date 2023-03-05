Credıtwest Bank’tan Kıbrıs’ın kuzeyine sığınan depremzedelere istihdam imkânı

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Türkiye’deki depremlerden etkilenen ve Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşen depremzedeler için 5 kişilik kontenjan ayırdığını açıkladı.

Bankanın basın bürosundan yapılan açıklamada, Creditwest Bank bünyesindeki açık pozisyon ve aranan özelliklere Creditwest Bank resmi web sitesi www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabileceği ve başvurunın ilgili sayfalardan yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Altınbaş Holding’in Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla deprem sebebiyle yaşam alanlarını kaybedip Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşen depremzedelere yönelik 1 Milyon TL maddi bağışta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ilgili bağış çekinin Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş tarafından Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na geçtiğimiz gün takdim edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ‘Creditwest Bank, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da toplumun hep yanındadır.’ diyerek Türkiye’de gerçekleşen ve büyük acılara sebep veren bu felaketin acısını kurum olarak en derinden hissettiklerini belirterek ‘Elimizden ne geliyorsa banka olarak yapmaya hazırız. Yönetimimiz, müşterileriniz ve çalışanlarımız felaketin ilk gününden itibaren bu acıya ortak olarak tüm imkanlarını seferber etmiştir, etmeye de devam edecektir.’ diye konuştu.

Zaheer, ‘Deprem nedeniyle hayatını kaybeden müşterilerimizin tüm bireysel kredi, kredili mevduat hesabı ile kredi kartı borçlarının ana para ve faizleri ile birlikte silinerek kapatılmasına, Deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş veya maddi varlıklarını yitirmiş veya zarar görmüş müşterilerimizin belgeleri ile birlikte başvurmaları durumunda tüm kredi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar faizsiz şekilde ertelenmesine, yine bu müşterilerimizin bankacılık işlemlerinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar hiçbir işlem ücreti yada masraf alınmamasına, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na, KKTC Başbakanlık Deprem Yardım Hesabına ve AFAD’a kredi kartlarıyla yapılacak bağışların müşterilerimizin başvurmaları durumunda 6 ay faizsiz taksitlendirmelerine kadar verilmiştir’ diye konuştu.