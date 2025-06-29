CREDITWEST'ten Kadın Girişimcilere %21 faiz oranlı ve 6 ay geri ödemesiz kredi fırsatı

Creditwest Bank, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek ve ekonomik kalkınmaya katkılarını artırmak amacıyla Kadın Girşimci Kredi Garanti Fonu Teminatlı Ticari Kredi Paketini hizmete sundu.

Creditwest Bank’ın " Kadın Girişimciler İçin Güçlü Bir Adım" sloganıyla dahil olduğu kredi paketinde kadın girişimcilere %21 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz dönem avantajıyla 750.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

Creditwest Bank, geçmişten bu yana kadınların iş hayatındaki rolünü her zaman desteklemiştir. Banka, tarım sektöründen küçük işletmelere kadar birçok alanda kadın girişimcilere omuz vermiş ve onların projelerini hayata geçirmeleri için önemli fırsatlar yaratmıştır.

Ulusoy: Kadının iş gücüne katılımını her zaman destekliyoruz

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın girişimcilerimizin potansiyeline her zaman inandık ve onların ülkemiz ekonomisine katma değer sağladıklarını biliyoruz. Bu yeni kredi kampanyamız, kadınlarımızın işlerini büyütmelerine, yeni istihdam alanları yaratmalarına olanak tanıyacak. Creditwest Bank olarak, kadınlarımızın her zaman yanında olmaya ve onların başarı hikayelerine ortak olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu kredi fırsatıyla kadın girişimciler, işlerini büyütmek, yeni yatırımlar yapmak veya mevcut operasyonlarını güçlendirmek için gerekli finansal desteğe kolayca ulaşabilecekler. 6 aylık geri ödemesiz dönem sayesinde ise işletmeler, finansal rahatlık sağlayarak projelerine daha fazla odaklanabilecekler.

CREDITWEST BANK, Kadın girişimcilere yönelik projelerini sürdürecek

Creditwest Bank, uzun yıllardır kadın girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek için sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak birçok projeye imza attı. Banka, 30. yıl dönümünde bu desteği daha da ileri taşıdı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi ile iş birliği yaparak "Projeni Anlat, Tarımda Yeniliğin Öncüsü Ol!" adlı bir kadın girişimcilik yarışması düzenledi. Yarışmada başarılı olan kadın girişimciler, toplamda 500.000 TL hibe desteği ile ödüllendirildi.

Kadınlar gününde Mart ayına özel avantajlı kredi

Creditwest Bank, bu desteği kalıcı hale getirmek için her yıl Mart ayında özel faiz oranları ve avantajlar sunan Girişimci Kredisi ile kadın girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor.