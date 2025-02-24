Creditwest Bank'tan "Geleceği Dönüştürenler" Zirvesi: 2025 Hedefleri ve Yapay Zeka Vizyonu

Creditwest Bank, üst yönetimi ve 260 çalışanının katılımıyla Acapulco Otel'de "Geleceği Dönüştürenler" Strateji Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 2024 yılındaki başarıların kutlandığı ve 2025 yılı stratejilerinin değerlendirildiği toplantıda, bankanın gelecek vizyonu ve hedefleri belirlendi.

Mazher Zaheer’den Kapsamlı Sunum: 2024 Yılı kısa bir değerlendirmeden sonra 2025 yılı hedefleri ve Bankacılıkta Yapay Zeka konularında değerlendirmelerde bulundu;

Toplantının açılışında, Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcıları günün önemine dair kısa konuşmalar yaparken, Genel Müdür Mazher Zaheer 2 saatlik bir sunum gerçekleştirdi. Zaheer, sunumunda Creditwest Bank ailesinin yapısı, 2024 yılı değerlendirmesi, bankanın güçlü finansal yapısı, müşteri memnuniyeti analizi ve 2025 yılı hedeflerine odaklandı. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında, bankacılıkta yapay zeka kullanımı ve dijital dönüşüm hedefleri yer aldı. Zaheer, ayrıca çalışan memnuniyetinin bankanın başarısındaki kritik rolüne vurgu yaparak, bu alanda yapılacak yeni projeleri aktardı.

Yapay Zeka ve Fintech'e Özel Eğitimler

Öğleden sonraki oturumlarda, yapay zeka ve küresel fintech yatırımları konularında iki ayrı eğitim düzenlendi. KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "Yavaşlamadan Yükselişe Doğru: Küresel Fintech Yatırımlarının Geleceği" başlıklı sunum yaparken, Next-Gen Solutions Lideri Engin Şayan, "Üretken Yapay Zeka ve Finans Sektörüne Etkisi" konusunu ele aldı.

Öne Çıkan Başlıklar:

2024 Başarılarının Kutlanması: Toplantıda, Creditwest Bank'ın 2024 yılındaki başarıları detaylı olarak ele alındı ve çalışanlarla paylaşıldı.

2025 Stratejilerinin Belirlenmesi: Bankanın 2025 yılı hedefleri ve stratejileri, üst yönetim ve çalışanların katılımıyla değerlendirildi.

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm: Genel Müdür Mazher Zaheer'in sunumunda, yapay zeka'nın bankacılık sektöründeki önemi ve Creditwest Bank'ın dijital dönüşüm hedefleri vurgulandı.

Çalışan Memnuniyeti: Bankanın başarısında çalışan memnuniyetinin kritik önemine dikkat çekilerek, bu alanda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Uzman Eğitmenlerden Sunumlar: KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk ve Next-Gen Solutions Lideri Engin Şayan, yapay zeka ve fintech konularında güncel bilgiler paylaştı.

Eğlenceli Kapanış: Toplantı, çalışanların katıldığı coşkulu bir eğlence ile sona erdi.

Creditwest Bank, "Geleceği Dönüştürenler" Strateji Toplantısı ile 2025 yılına yönelik hedeflerini belirleyerek, sektördeki yeniliklere öncülük etme vizyonunu ortaya koydu. Başarılı geçen 2024 yılının ardından, yeni hedef ve vizyonların paylaşıldığı etkinliğin sonunda, 260 çalışan DJ Serdar Eren'in setleri ile doyasıya eğlenme ve kaynaşma fırsatı buldu.