Creditwest Bank, toplumda finansal bilincin artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kaner Şirketler Grubu çalışanlarına yönelik “Finansal Okuryazarlık ve Bütçe Yönetimi Eğitimi” düzenlendi.

Kaner Group Lojistik Merkezi’nde, Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez’in sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde; kişisel bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlıkları, güvenli yatırım kanalları ve bireysel kredi kullanımında dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Çalışanların finansal kararlarını daha bilinçli almalarına, gelir ve giderlerini etkin şekilde yönetmelerine, tasarruf alışkanlıklarını geliştirmelerine ve finansal geleceklerini daha sağlam temeller üzerine planlamalarına katkı sağlamayı amaçlayan eğitim, katılımcılardan ilgi gördü.

Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez:

“Finansal bilinç, güçlü bir geleceğin temelidir”

Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez, finansal okuryazarlığın yalnızca bankacılık ürünlerini tanımaktan ibaret olmadığını, günlük yaşamda doğru finansal kararlar alabilmenin de önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Dönmez, “Creditwest Bank olarak finansal bilgi ve deneyimimizi toplumun farklı kesimleriyle paylaşmayı önemsiyoruz. Bireylerin gelirlerini doğru yönetmeleri, tasarruf alışkanlığı kazanmaları ve finansal geleceklerini bilinçli şekilde planlamaları büyük önem taşıyor. Kaner Şirketler Grubu çalışanlarıyla bu bilgileri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Finansal okuryazarlığın daha geniş kitlelere ulaşması için eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Finansal okuryazarlık eğitimleri Kuzey Kıbrıs genelinde yaygınlaşacak

Daha önce okullarda öğrencilere yönelik benzer eğitimler gerçekleştiren Creditwest Bank, finansal bilincin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasına büyük önem veriyor. Çocukların ve gençlerin para yönetimi, tasarruf ve bütçe planlaması konularında bilinçlenmelerini destekleyen banka, şirket çalışanlarına yönelik eğitimlerle de bu çalışmaları farklı kesimlere ulaştırıyor.

Creditwest Bank, Kuzey Kıbrıs'ta finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, benzer eğitimleri talep eden diğer şirketlerin çalışanlarına da finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi eğitimleri sunarak bilgi ve deneyimini daha geniş kitlelerle paylaşmayı planlıyor.

Bankacılık hizmetlerinin yanı sıra toplumsal gelişimi destekleyen projelere de önem veren Creditwest Bank, finansal bilinçlenmeyi uzun vadeli bir toplumsal sorumluluk olarak değerlendiriyor.