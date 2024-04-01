Creditwest Bank’tan dijital dönüşüm ile 3 Milyon kağıt tasarrufu

Kıbrıs'ın kuzeyinde hizmet veren bankalardan biri olan Creditwest Bank, çevre konusunda önemli bir adım attı. Banka, 2023 yılında dijital kanallardan yapılan işlemler sayesinde 3 milyon adet kağıt (dekont) tasarrufu sağladı. Bu sayede hem doğal kaynakların korunmasına hem de maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunuldu.

Bu başarıyla birlikte banka, 3 milyon dekontun kağıt tasarrufuyla yaklaşık olarak 535.222,50 TL'lik bir maliyet tasarrufu sağladı. Hem çevre dostu bir yaklaşım hem de ekonomik anlamda önemli bir kazanım olan bu adım, bankanın sürdürülebilirlik misyonunu güçlendiriyor.

Komut: Sağlanan tasarruf yine çevre dostu projeler geliştirilmek için kullanilacak”

Creditwest Bank ADK Yöneticisi Şerife Komut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dijital dönüşüm yatırımlarımızın ve müşterilerimizin bankacılık uygulaması West Notifier ve mobil ödeme sistemi Local Pay uygulamalarına olan ilgisinin artmasının bir sonucu olarak 2023 yılında 3 milyon adet kağıt tasarrufu yapmayı başardık. Bu sayede 535 bin TL'nin üzerinde maddi tasarruf sağlarken, 230 ton ağaç, 21 bin kilovat saat elektrik ve 1.4 milyon litre su tasarrufu ettik. Bu sonuçlar, çevreye duyarlılığımızın ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi. Burada sağlanan maddi tasarruffun yine çevre dostu projeleri geliştirmekte kullanacaklarını ve çevreye katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Komut, çevre bilincini geliştirecek sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini aktardı.

Komut, Creditwest Bank'ın çevreye duyarlılığının sadece kağıt tasarrufu ile sınırlı kalmadığını da vurguladı. Banka'nın, atık kağıt geri dönüşümü ve elektronik atık yönetimi gibi birçok alanda da çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Komut, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Banka, gelecek dönemde de çevre dostu uygulamalarını artırarak sürdürülebilirlik alanında öncü olmaya devam edeceğini belirtti. Creditwest Bank, çevre bilinci ve finansal başarıyı bir arada tutarak sektörde örnek bir model oluşturmaya devam ediyor.