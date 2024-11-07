Creditwest Bank'tan anlamlı etkinlik

Creditwest Bank, gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak ve bankacılık sektörüne ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Meral Vedat Ertüngü Lisesi'nin daveti üzerine anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Girişimcilik dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Pazarlama Bölüm Yöneticisi Serap Dönmez, 80 ortaokul öğrencisine "Paranın Bulunması, Bankacılığın Kısa Tarihi ve Günümüz Bankacılığı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim sonunda Meral & Vedat Ertüngü Lisesi Müdürü Canev Uzunboylu ve sınıf öğretmenleri tarafından Creditwest Bank yetkililerine anı hediyesi takdim edildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda, paranın tarihsel gelişimi, bankacılık sisteminin işleyişi ve günümüz bankacılık hizmetleri interaktif bir şekilde anlatıldı. Sunumun ardından, öğrencilerle gelecek planları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi ve Creditwest Bank tarafından hazırlanan hediye paketleri öğrencilere takdim edildi.