Creditwest Bank’tan 30 öğrenciye burs imkânı

Creditwest Bank, anka, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile iş birliği yaparak, ihtiyaç sahibi ve başarılı 30 öğrenciye daha burs imkanı sağlayarak toplamda bugüne kadar 115 öğrencinin eğitimine katkıda bulundu.

Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen anlaşma törenine Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Dilek Behcetoğulları, Genel Müdür Fehiman Eminer , Creditwest Bank Genel Müdür Yarımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Demircioğlu ve Kurumsal İletişim Yönetmeni Çağla Akdoğdu katıldı.

“Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyor”

2018 yılından bu yana KTEV'in burs programına destek veren Creditwest Bank, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ediyor. Banka, bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında 30 öğrencinin daha hayallerine ulaşmasına destek olacak.

“Topluma katkı sağlamanın gururu”

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, "Bir toplumun gelişimi için eğitimli ve çağdaş bireyler yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur." diyerek bankanın sosyal sorumluluk anlayışını vurguladı. Pekel, eğitime yapılan yatırımın hem bireylere hem de topluma katkı sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, Kıbrıs'ı çok sevdiklerini ve ülkenin gelişimi için sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiklerini, eğitim konusunun bu projeler arasında ön planda olduğunu belirtti.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise, Creditwest Bank gibi duyarlı kurumların destekleriyle başarılı ancak maddi durumu yetersiz öğrencilere burs verebildiklerini belirtti. Örs, KTEV'in 1994 yılından bu yana başarılı ve ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere ve devlet okullarına katkı sağladığını, ayrıca ülkede yaşanan trafik kazası, sağlık sorunu gibi olaylardan ötürü anne, babasını kaybeden öğrencilere de destek olduklarını açıkladı.