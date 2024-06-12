Creditwest Bank’ın düzenlediği 30. Yıl Resim Yarışması’nın ödülleri dağıtıldı

Creditwest Bank, çocukların hayal gücünü desteklemek ve görsel ifade yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlediği ‘30. Yil Resim Yarişmasi’na ada genelinde 430 öğrenci katıldı. Kazananlar Creditwest Bank Genel Müdürülük Binasında yapılan törenle açıklanarak hediyeleri dağıtıldı.

Resim öğretmeni Erman Karaman, Ülviye Karabaşak, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy’dan oluşan juri üyeleri geçtiğimiz hafta dereceye giren eserleri belirlenmişti. İlgili etkinlikte Juri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Yarışmada mansiyon ve ilk üçe giren 30 öğrencinin hediyeleri ve sertifikaları takdim edildi.

Öğrencilere ödüller Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Kredilerden Sorumlu Koordinatör Caner Değirmencioğlu tarafından takdim edildi. İlkokul 1-5. sınıfları kapsayan resim yarışmasında çocukları spora ve sağlıklı yaşama teşvif etmek amacıyla 30 adet spor malzemesi ödül olarak verildi.

Zaheer: Çocuklarımız en değerli hazinemiz

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankanın 30. kuruluş yılı sebebiyle 2024 yılı içerisinde eğitim, kültür sanat ve çevreye yönelik birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini ve bu yıl özellikle çocukları sosyal projelerinin merkezine yerleştirdiklerini açıkladı.

Zaheer, gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmanın sorumluluğunu banka olarak üstlendiklerini ekledi.

Zaheer gençleri her alanda merkezlerine alarak; eğitim bursu, staj programları, girişimcilik yarışmaları gibi bir çok projeyi halihazırda hayata geçirdiklerini de söyledi.

30. yılda 30 Spor Malzemesi ödülü verildi

Resim yarışması İlkokul 1. ve 2. Sınıf için ve 3.4.5. Sınıf öğrencileri için 2 kategoride gerçekleşti. Çocukların çevreye karşı farkındalığı geliştirmeye yönelik olarak ‘Çevre Temalı’ veya ‘30 Yıl sonraki Hayalindeki Kıbrıs’ temalı resimler çizildi.

İki kategoride yapılan yarışmada 1. ödülü olarak bisiklet, 2. Lik ödülü olarak trambolin, 3.lük ödülü olarak tenis masası ve mansiyon ödülü olarak basketbol, futbol ve voleybol topu gibi hediyeleri verildi.

İlkokul 1. ve 2. Sınıf kategorisinde Su Hulusioğlu (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) 1.lik , Cemile Özbudak (Karşıyaka İlkokulu) 2.lik, Elif Işık(Karşıyaka İlkokulu) 3.lük ödülünü aldi.

İlkokul 3., 4., 5. Sınıf kategorisinde Fatma Okur (Polatpaşa İlkokulu) 1.lik,. Seran Cemali (GAÜ İlkokulu) 2.lik, Hiranur Akad(Şehit Tuncer İlkokulu) 3.lük ödüllerini aldilar.

İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencileri Tahir Kılıç (Karşıyaka İlkokulu), Poyraz Alken(Şehit Doğan Ahmet İlkokulu), Demir Yahi (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu), Esen Gültekin (Gönyeli İlkokulu), Harun Efe Albayrak ( Doğa İnternational School), Çağdaş Alperen Değer (Alsancak İlkokulu), Seher Ada Akdoğan (Hasan Cafer İlkokulu), Suphi Albayrak (Kurtuluş İlkokulu), Laren Hocanın (Doğu AKdeniz Doğa İlkokulu), Özkan Soykut (Yenierenköy İlkokulu), Şehit Doğan Ahmet(Ayşe Su Özergin), Elis Aden Soykan (Alayköy İlkokulu), Ayşenur Arslan (Lefke İstiklal İlkokulu), Asya Onatlı(Doğa İnternational School) mansiyon ödül aldı.

İlkokul 3., 4., 5. Sınıf öğrencileri Yağmur Kani (Lefke İstiklal), Bade Doğan (9 Eylül ilkokulu), Hayal Zehra İlkan (Yeniboğaziçi Yakın Doğu İlkokulu),Okyanus Çetin(Suat Günsel Girne İlkokulu), Betül Rüya Ulusal (Alayköy İlkokulu), Nurcan Tavukcu (Levent İlkokulu), Mert Ali Yıldız (Alsancak İlkokulu), Miray Karacelal(Alsancak İlkokulu), Meltem Tamar Yeşilyüz(Karşıyaka İlkokulu), Yurdanur İzveren (Suat Günsel Girne İlkokulu), Eylem İncirlili (Suat Günsel İlkokulu Lefkoşa), Özüm Soykut (Yeni Erenköy İlkokulu) Mansiyon ödülü aldı.