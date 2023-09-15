Creditwest Bank’ın Bankacılık ve Yazılımla İlgili Staj Programları tamamlandı

Creditwest Bank, bu yıl onuncu kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği, üniversitede öğrenimine devam eden veya öğrenimini tamamlamış olan gençlere yönelik “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programını gerçekleştirerek, gençlere profesyonel hayata başlarken bir adım önde olma fırsatı sunuyor.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Bölümü tarafından organize edilen program ile ilgili detaylı bilgi veren IK Bölüm Yönetmeni Bilge Kasap, “Kendimi Denemek İstiyorum” programında gençlere hem pratik hem de teorik bilgilerin verildiğini söyledi. 30 gün süren “Kendimi Denemek İstiyorum” programında gençlere oryantasyon eğitimi, temel bankacılık eğitimi, şube ve Genel Müdürlük bölümlerinde çalışma imkanı sunulduğunu “Software Genius” programının 60 gün sürdüğünü Program boyunca gençlere, SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren yazılım projelerinde deneyim kazanma imkanı sunduklarını ifade etti.

“Kendimi Denemek İstiyorum’ ve “Software Genius” programını tamamlayan 13 gence sertifikaları Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından takdim edildi. Genel Müdür Mazher Zaheer programı tamamlayan öğrencilerle sohbet ederek programda edindikleri deneyimleriyle ilgili bilgi aldı.

Bu yıl staja katılan öğrenciler ile staj deneyimi konusunda görüşlerini belirtti;

Guljahan Rovshanova, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Finans ve Bankacılık

Rovshanova, program sürecinde bankacılık sektörünün Pazarlama, Sigorta, İnsan Kaynakları, Vezne, Cari Operasyon ve Müşteri Temsilciliği bölümünde deneyim edindiğini söyledi. Creditwest Bank’ta staj gördüğü için kendini çok şanslı hissettiğini söyleyen Rovshanova, Creditwest Bank’ın diğer bankalar arasında en önde gelen banka olduğunu belirtti.

Kaan Muslu Çağa, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Ekonomi

Bankanın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla staj programından haberdar olduğunu belirten Çağa, staj süresinde farklı bölümlerde deneyim kazandığını belirtti. Çağa, ilerdeki kariyer planını bankacılık sektörüne doğru yöneltmek, özellikle Expat Müşteri Temsilciliğinde kariyerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Leyla Çopur, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

Çopur, Creditwest Bank’ın kurumsal yapısını ve prestijli bir kurum olduğunu daha önce duyduğunu ancak içine girince, kurumun yapısına hayran kaldığını söyledi. Çopur, okulunu bitirdikten sonra Creditwest Bank’a iş başvurusunda bulunmak istediğini de sözlerine ekledi.

Tuğçe Türkkal, Selçuk Üniversitesi / Aktüerya

İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Sigorta, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi bölümlerdinde staj yaptığını söyleyen Türkkal, “Bu stajda en şanslı olan bendim çünkü mezun olur olmaz staj bitiminde, bu güzel şirkette İç Kontrol ve Risk Yönetiminde işe başlıyorum” diye konuştu.

Hale Çatal, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi / Görsel İletişim Tasarımı

Banka’nın Kurumsal İletişim bölümde staj yaptığını belirten Çatal, yaptığı afiş ve reklam tasarımlarıyla profesyonel alanda tasarımın nasıl yapılabileceğini öğrendiğini söyledi. Çatal, stajın gelecekteki mesleği ile ilgili özgüven kazandırdığını da ekledi.

Cahit Osmanlı, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

Osmanlı, eğitimimle edindiğim teorik bilgileri, Software Genius Staj Programında pratik uygulamalara dönüştürme fırsatı buldum. Yazılım geliştirme ve proje yönetimi hakkında deneyim edinme şansım oldu” dedi. Profesyonel düzeyde projeleri sunma becerilerimi geliştirdim ve ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğunu deneyimledim diyen Osmanlı, bu stajın gelecekteki iş seçimimde büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Onur Özer, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf

Staja başlamadan önce Creditwest Bankası'nın bu denli büyük ve kapsamlı bir yazılım geliştirme ekibinin olduğunu bilmediğini anlatan Özer, stajda geçirdiği 2 aylık süre boyunca ekibin bir parçası olmanın ve bu işte tecrübeli kişilerden; mesleğine ve kurumsal sektöre dair birçok farklı şey öğrenmenin kendini mutlu ettiğini aktardı.

Ali Yurtoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Bölüm / Bilgisayar Mühendisliği

Staj döneminde Creditwest Bank’ın teknolojik yeniliklere önem veren kurumsal bir banka olduğunu öğrendiğini söyleyen Yurtoğlu, ileride yazılım üzerinden master yapmayı ve kariyerine yazılım yaparak devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

Mustafa Mengütay, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği & Yazılım Mühendisliği

Projemizde web ve mobil uygulama geliştirmenin yanısıra donanım araçlarıyla da çalışma fırsatımız oldu diyen Mengütay, yeni teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz bu projede sektörde kullanılan programlama dilleri ve kütüphanelerle geliştirme yaptıklarını dile getirdi. Aynı zamanda proje planlaması, yazılım tasarımı ve ekip çalışmasını da uygulamalı olarak öğrenmiş olduklarını ekledi.

Mustafa Evren, Doğu Akdeniz Üniversitesi / Yazılım Mühendisliği

Yazılım konusunda deneyimlerinin sağlam olduğunu, ancak donanım konusunda fazla bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Evren, staj süresi boyunca, donanım alanında da bilgi ve deneyim kazandığını kaydetti.

Salih Katırcıoğlu Üniversite: Doğu Akdeniz Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

Eskiden mobil programcılık hakkında çok bir bilgim yoktu diyen Katırcıoğlu, stajdan sonra bu sektörün kendisine göre olduğunu keşfettiğini söyledi.

Ege Kolcu, Bahçeşehir Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

Donanım ve yazılım alanında okulda öğrendiğimiz çoğu bilgimizi Software Genius Staj progmanında kullanma ve deneme imkanına sahip olduk diyen Kolcu, staj programındaki tecrübelerinden dolayı programlamanın Backend bölümüne daha yakın olduğumu farkettiğini, gelecekteki işinin mobil uygulama geliştirme yönünde olacağını belirtti.

Aysel Çatal, Yakın Doğu Üniversitesi / Business

Çatal, Creditwest Bank’ın işlerini titizlikle, en küçük ayrıntıları bile atlamadan yapan, çalışanlarını sürekli gelistirmeye çalışan yenilikçi bir banka olduğunu gördüğünü anlattı. Çatal, “Kıbrıs'ta bu derece kendini geliştirmeye ve yenilemeye çalışan bir bankanın olduğunu görmek ve burada staj yapmak benim için çok güzel bir deneyim oldu” diye konuştu.