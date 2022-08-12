Creditwest Bank'ın akıllı mobil bankacılık uygulaması West Notifier yenilendi

Creditwest Bank’ın birçok bankacılık işlemini hızlı ve pratik olarak yapmayı sağlayan mobil uygulaması West Notifier yenilendi.

West Notifier uygulaması, Creditwest Bank müşteri portföyüne uygun olarak Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanımında 3 dilde hizmet veriyor.

Creditwest Bank’ın 2016 yılında hizmete koyduğu ve müşterilerinin ihtiyaçları üzerine sürekli geliştirdiği West Notifier uygulaması ön yüzü yenilenerek daha dinamik ve yeni nesil tasarımı ile kullanıma başlandı.

Creditwest Bank West Notifier uygulamasının yenilenmesi ile ilgili olarak geçtiğimiz akşam Merit Lefkoşa’da yoğun katılımla gerçekleşen basın toplantısı ve kokteyl le lansmanını yaptı. Basın toplantısında Creditwest Bank yazılımcıları ve yetkilileri uygulamanın sunumunu yaptı.

Oğuz Somuncuoğlu: Güvenliği en üst düzeyde tutarak tüm bankacılık işlemlerini dijital platformlara taşıdık

Creditwest Bank Yazılım Ekibi Yönetmeni Oğuz Somuncuoğlu güvenlik ile ilgili yaptığı konuşmada; finans sektörü dijitalleşirken beraberinde üst düzey güvenlik önlemleri almayı da önemli kıldığını belirterek, geliştirmeler yapılırken KKTC yasalarına ve yerel mevzuata bağlı, evrensel norm ve standartlara uygun güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi.

Creditwest Bank olarak dijital platformlardaki uygulamaları kendi iç yazılım ekipleri tarafından geliştirildiğini de söyleyen Somuncuoğlu, periyodik olarak, her yıl tüm uygulamalarının güvenlik testlerinden geçtiğini de belirtti.

Şerife Komut: Artık kurumsal müşteriler de uygulamayı kullanabiliyor

West Notifier uygulaması ile ilgili detaylı bir sunum yapan Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, artık kurumsal giriş ekranları sayesinde ticari müşterilere de West Notifier hizmeti verildiğini açıkladı.

Komut, West Notifier uygulamasındaki Hesaplarım Menüsüne, Çeklerim Menüsünde, Faturalarım sayfasında, para transferlerim ve Kredi Kartlarım sayfasında yapılan yeniliklere sunumunda detaylı yer verdi. Ayrıca sunumunda Kurlar ve faiz oranları ekranları, kur alarmı menüsü, Kredilerim menüsü ile bildirimler ve ayarlarım menüsü de tanıttı. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birinin de kolay ve pratik olduğunu belirtti.

Carplus bankaları arasinda 7/24 para transferi imkanı

Komut, yeni eklenen 7/24 para transferi sayesinde dilenen saatte Cardplus bankaları arasında para transferinin de artık mümkün olduğunu belirtti.

Zaheer: Geleneksel bankacılık içerisinde kalmayarak mobil bankaciliğin yeni modeli West Notifier uygulamasını geliştirdik

Dijitalleşmenin dünyada temellerinin 1960’lı yıllarda atıldığını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankacılıkta dijitalleşmenin ilk adımlarının ATM’lerle gerçekleştiğini söyledi.

Günümüze bakacak olursak artık sabahtan akşama kadar çoğu kararlarımızı dijitalleşmenin etkisiyle aldığımızı söyleyen Mazher Zaheer, Creditwest olarak son 10 yıl içinde Kuzey Kıbrıs’ta dijitalleşmede en çok yatırımı yapan banka olduklarını da ekledi.

Creditwest Bank’ın yazılımlarını tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile yaptıklarını belirten Zaheer, şu anda her hangi bir ülkenin teknolojisiyle yarışabilecek durumda olduklarını da ekledi. “Dijital dünya her gün yenileniyor, dijitalleşme uzun bir yol ve biz bu yolda gerçekten koşmak istiyoruz” diyen Zaheer, bankacılık ve teknolojinin bir bütün olduğunu ve ayni altyapı içerisinde değerlendirildiğini ekledi.

Creditwest Bank olarak her zaman dijitalleşmeye önem verdiklerini ve vermeye devam edeceğini söyleyen Zaheer, geleneksel bankacılık içerisinde kalmayarak mobil bankacılığın yeni bir modeli olarak West Notifier uygulamasını sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Mazher Zaheer son olarak geliştirme aşamada kendilerine destek veren Nucleus Şirketi ve Cardplus şirketine de ayrıca teşekkür etti.