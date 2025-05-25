Creditwest Bank yöneticilerine performans ve koçluk eğitimi

Creditwest Bank Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürlük ve şube müdürleri, bölüm yöneticileri ve yönetici adaylarından oluşan 40 kişilik bir ekip, Antalya’da kapsamlı bir yönetici eğitimine katıldı.

Türkiye’nin en büyük eğitim firmalarından “Nar Eğitim ve Danışmanlık Şirketi” ile işbirliği yapılarak düzenlenen iki günlük eğitimde, eğitmenler 40 yöneticiye “Performans Yönetimi ve Geri Bildirim Eğitimi” verdi.

Eğitimin içeriğinde dünyada gelişen Performans Değerlendirme Sistemi, Score Card’lı hedefli performans ölçümü, yetkinlik değerlendirmeleri, çalışanlara yapılacak geri bildirimler, çalışanların motivasyonu, takibi ve gelişiminin nasıl sağlanacağı gibi kritik konular ele alındı. Ayrıca yöneticilere koçluk becerileriyle ilgili bilgiler de aktarıldı. İnteraktif ve grup çalışmalarının yer aldığı eğitim, güncel bilgilerle desteklenerek oldukça verimli geçti.

Pekel:Creditwest Bank, İnsan Odaklı Yaklaşımıyla Çalışan Memnuniyetini Ve Performansını Yükseltiyor

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, bankanın başarısında en önemli anahtarın “İnsan” faktörünün olduğunu ve sektörde dünya standartlarını takip etmek amacıyla çalışanlara yatırıma devam edeceklerini vurguladı.

Pekel açıklamasında ‘Creditwest Bank, Bağımsız araştırma şirketine yaptırdığı araştırmada çalışan memnuniyet oranını %92’ gibi yüksek oranda çıkmıştır. Oranın bu derece yüksek çıkmasında önemli etkenleri kariyer planlama ve gelişiminde yönlendirici eğitim programları, çalışanlarına sunulan gelişim imkanları, tüm personele Check-up hakkı sunan sağlık sigortası, yemek desteği, başarının primle ödüllendirilmesi, diğer maddi ve sosyal aktiviteleri sayabiliriz.’ dedi.

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