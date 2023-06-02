Creditwest Bank, ‘Yılın Bankası’ ödülünü aldı

Creditwest Bank, “Kuzey Kıbrıs 3. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri Töreni’nde ‘En İyi Banka’ ödülünü aldı.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) ve Saygın Medya işbirliğiyle düzenlenen törende sektöründe başarılı, fark yaratan kişi ve kurumlara ödüller verildi.

ZAHEER: SEKTÖRDE BİR ÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK DÜNYA STANDARTLARINDA BANKACILIK HİZMETİ VERİYORUZ

Konu ile ilgili ödülü banka adına alan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, başarının ekip işi olduğunu belirterek tüm çalışma arkadaşlarına, organizasyon komitesine ve ticari hayatta çok kısa sayılacak sürede kendilerini En İyi Banka konumuna getiren Kıbrıs halkına teşekkür etti.

Zaheer, bankanın son 9 yıldır aktif büyüklükte, kredi ve mevduat rakamlarıyla sektörde çok önemli yere geldiklerini belirtip, Kuzey Kıbrıs Bankacılık sektöründe uluslararası ISO/IEC 27001:2013 sertifikası alan ilk ve tek banka olduklarını vurguladı. Yine ilklerde Local Pay uygulamasıyla kendi ödeme sistemini kuran ve West Notifier uygulaması ile telefon bankacılığında uluslararası düzeyde ‘En iyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülünü alan ilk ve tek banka olduklarının da altını çizdi. Bankacılık ve ödeme sistemleri ile ilgili tüm geliştirme ve yazılımları kendi bünyesindeki mühendisleri ile geliştirdiklerini belirten Zaheer, Kıbrıs gençlerine imkan sağlandığı taktirde sıra dışı başarılar sağladıklarını, bunun da en önemli örneğinin Creditwest Bank olduğunu söyledi. Zaheer, Creditwest markasını dünya piyasalarına açmayı da hedeflediklerini belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, üretime de desteklerinin her zaman sürdüğünü, tarım ve hayvancılığa yönelik çıkarttığı ürünler ile Toprak Ürünleri Kurumu’yla son derece verimli ve sorunsuz çalışarak 4 yıldır üreticilerin emeklerinin karşılığını tam ve zamanında almasını sağladıklarını belirtti. Zaheer, son olarak Dijital uygulamaları üzerinden 7/24 para transferi gerçekleştirdiklerini de belirterek bu hizmeti veren ilk yerel banka olduklarını da ekledi.

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci ile çevreden ekonomiye, sağlıktan eğitime bir çok alanda sosyal projeleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini de söyledi.