Creditwest Bank yeni yıl hediye kampanyası talihlileri belirlendi

Creditwest Bank’ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan Yeni Yıl Hediye Kampanyası’nda 3 talihli hediyelerini aldı. Belirlenen tarihler arasında Creditwest Bank Facebook, Instagram hesaplarını beğenip 3 kişiyi kampanya gönderisine etiketleyen kişiler arasında yapılan çekiliş ile 1 kişi Iphone 15,1 kişi Samsung 43 inch TV, 1 kişi JBL Flip 5 Bluetooth Hoparlör hediye kazandı.

26 Aralık 2023 tarihinde Creditwest Bank Genel Müdürlük binasında Noter Murat İlkan’ın huzurunda yapılan çekiliş ile talihlilier belirlendi.

Hediye kazananlar şöyle dedi:

Pembe Kılıç Ceylan (Iphone 15): “Creditwest Bank’ın çok uzun yıllardır müşterisiyim ve sosyal medya hesaplarını takip etmekteyim. Bankanın hizmetlerinden, ürünlerinden ve çalışanlarından çok mutluyum. Başka bir arkadaşım beni kampanya gönderisine etiketleyince kampanyadan haberdar oldum. Ben de başka arkadaşlarımı etiketleyerek kampanyaya katıldım. İlk kez böyle büyük bir hediye kazandım. Çok mutluyum.”

Betül Özkıranlar (Samsung TV): “Kampanyadan oğlumdan dolayı haberdar oldum ve katıldım. Ben de ilk kez böyle güzel bir hediye kazanıyorum. 2024 yılının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Creditwest Bank’a çok teşekkür ederiz.”

Esra Gülay(JBL Hoparlör): “Yarışmaya Dip Karpaz bölgesinden katıldım. Kazandığım hediyeye çok multu oldum. Yarışmayı ben de oğlum sayesinde duydum. Yılbaşı sezonunda böyle güzel bir haber alınca çok multu olduk. Creditwest Bank’a çok teşekkür ederiz.”