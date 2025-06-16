Creditwest Bank ve Serhan Kombos Otomotiv'den güçlü iş birliği

Creditwest Bank, otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Serhan Kombos Otomotiv ile taşıt kredileri alanında iş birliğine imza attı. Bu stratejik ortaklık sayesinde, Mercedes marka araç satın almak isteyen müşterilere cazip finansman koşulları sunulacak.

Cazip finansman koşulları ve %0 faiz fırsatı

Bu anlaşma, hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında TL ve Euro cinsinden uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri sunarak, müşterilerin hayallerindeki araca daha kolay ulaşmalarını hedefliyor. İş birliğinin en dikkat çekici avantajlarından biri ise, Serhan Kombos Otomotiv aracılığıyla yapılacak 24 ay vadeli Euro cinsi taşıt kredilerinde %0 faiz uygulanacak olması. Bu özel kampanya, Mercedes sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

İş birliği anlaşması, Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez ve Serhan Kombos Otomotiv Müdürü İjan Dinçer tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Serap Dönmez, bu iş birliğinin müşteri odaklı yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Serhan Kombos Otomotiv ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş ortaklığı sayesinde, müşterilerimize Mercedes marka araç alımlarında benzersiz finansman avantajları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek onların hayatlarını kolaylaştırmak,” ifadelerini kullandı.

Serhan Kombos Otomotiv Müdürü İjan Dinçer ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Creditwest Bank gibi güçlü ve güvenilir bir finans kuruluşu ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, Mercedes marka araç sahibi olmak isteyen müşterilerimize önemli avantajlar sağlayacak ve satışlarımıza olumlu yönde katkıda bulunacaktır,” şeklinde konuştu.

Creditwest Bank ile Serhan Kombos Otomotiv arasındaki bu iş birliği, otomotiv finansmanı alanında önemli bir adım olarak öne çıkarken, sunduğu avantajlı kredi koşullarıyla da dikkat çekiyor.