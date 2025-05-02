Creditwest Bank üniversite öğrencileriyle kariyer günlerinde buluşmaya devam ediyor

Creditwest Bank, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kampüslerinde gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Banka, bu yılki etkinliklerini #creditwestkampüste etiketiyle duyurarak tüm üniversite öğrencileriyle etkileşimini sürdürecek.

Geçtiğimiz günlerde Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri'ne katılan Creditwest Bank yetkilileri, bankacılık sektörü ve teknolojileri hakkında önemli bilgiler paylaştılar.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin bu yıl 7.'sini düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde Creditwest Bank Bilgi Teknolojileri Müdürü Bora Tüccaroğlu, "Weave Your Network Today for a Strong Future" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Tüccaroğlu, öğrencilere iş dünyasında sağlam bir gelecek inşa etmek için bugünden doğru bağlantılar kurmanın kritik önemini vurguladı.

Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeki Kariyer Günleri etkinliğinde ise Creditwest Bank Gemikonağı Şube Müdürü Mehmet Sofular bir konuşma yaptı. Sofular, "Key Areas of Career in Banking" başlıklı sunumunda bankacılık sektöründeki çeşitli kariyer olanaklarını öğrencilerle paylaştı.

Her iki üniversitedeki sunumlar da İngilizce olarak gerçekleştirildi. Creditwest Bank, bu tür etkinlikler aracılığıyla gençlerin kariyer planlamalarına destek olmayı ve sektörel farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.