Creditwest Bank müşteri temsilcilerine yönelik eğitim toplantısı düzenledi

Creditwest Bank, alanında uzman tüm müşteri temsilcileri için Pazarlama, Alternatif Dağıtım Kanalları, Bireysel Krediler ve Ticari Krediler birimi tarafından Golden Tulip Otel’de eğitim toplantısı düzenledi.

Düzenlenen eğitim toplantısına Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ve Krediler Koordinatörü Caner Demircioğlu katılım gösterdi.

Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez, ADK Yönetmeni Şerife Komut, Bireysel Krediler Yönetmeni Burçin Bağrıyanık ve Ticari Krediler Yönetmeni Duygu Öztunç tarafından gerçekleştirilen sunumlar temsilciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Creditwest Bank 2023 yılı personel içi hizmet eğitimlerini tamamladı

Düzenlenen eğitim toplantısı, hızla büyüyen bankacılık ve finans sektöründe bireylerin değişen ve gelişen iş dünyasına uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının doğru ürün ile karşılanmasını sağlamak ve sunulan hizmet kalitesinde farkındalık yaratmak konularında bilgi sahibi olmalarını sağladı.

Katılımcılara alanında uzman yöneticiler tarafından bankacılık dünyasının temel prensipleri, müşteri memnuniyeti, Creditwest Bank’ın müşterilerine sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetler, pazarlama faaliyetleri, risk yönetimi stratejileri, finansal analiz teknikleri, Dijital bankacılık ürünlerindeki gelişimler ile bireysel, ticari ve özel bankacılık faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yönetmenlerin etkileyici ve farkındalık yaratan sunum ve konuşmaları ile eğitim toplantısı gerçekleştirilerek, soru cevap bölümleri ile tamamlandı.

Zaheer: “Önceliğimiz kariyer yolculuğunda işinin lideri, dinamik ve nitelikli çalışanlar kazandırmak”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank olarak önceliğimiz “Çalışanlarımızın performansını etkin bir şekilde planlamak, yönlendirmek, izlemek, geliştirmek, ölçmek ve bireysel banka performans artışına hizmet edilmesi temeline dayanarak, kariyer yolculuğunda işinin lideri, dinamik ve nitelikli çalışanlar kazandırmaktır.” 2023 Yılını hedeflerimizin üzerinde büyüme kaydederek başarıyla kapatıyoruz. Diyerek sözlerini tamamladı.