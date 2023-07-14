Creditwest Bank müşteri temsilcilerine eğitim ve motivasyon toplantısı düzenlendi

Creditwest Bank yöneticileri ve müşteri temsilcileri için geçtiğimiz hafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde 2 gün süren eğitim ve motivasyon toplantısı düzenlendi.

Creditwest Bank üst düzey yöneticileri ve müşteri temsilcilerinin katıldığı toplantının ilk gününde ODTÜ Pazarlama ve İletişim Doçenti Dr. Çağrı Yalkın, katılımcılara ‘Çağdaş Satış Stratejilerinde Yeni Trendler” konulu bir eğitim verdi. Eğitimin ardından Creditwest Bank Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy müşteri temsilcilerine bankacılıkta pazarlama ve son dönemde büyük öneme sahip olan bankacılıkta dijitalleşme konularında bir sunum gerçekleştirdi.

Ulusoy, 2023 yılının ilk yarı değerlenirmesini yaparken çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdiklerini, Bankanın hedeflerini gerçekleştirmede büyük başarı sağladığını ifade ederek gelinen noktada en büyük payın çalışanlarına ait olduğunu ekleyerek özverili ve hedefli çalışmalarından dolayı tüm çalışanları gönülden tebrik ettiğini belirtti.

MAZHER ZAHEER: BAŞARIMIZDA EN BÜYÜK PAY ÇALIŞANLARINDIR

Toplantının son gününde Müşteri Temsilcilerine seslenen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın 30 yıla yakındır devam eden hizmet sürecindeki mihenk taşlarını içeren ve Creditwest Bank’ın başarısında en önemli unsur olan çalışan motivasyonu ve bağlılığından söz ettiği bir sunum gerçekletirdi.

Zaheer, doğru hedef ve stratejilerle bankanın sektörde lider konumunu 10 yıldır koruduğunu belirterek başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunu vurguladı.

Eğitimin ardından hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştiren müşteri temsilcisi ve şubelere başarı plaketi verildi.