Creditwest Bank, kendi bünyesindeki yazılımcılara ve dışardan gelen yazılımcılara eğitim sağladı

Creditwest Bank, 30. yıl dönümünü kutlarken, Angular 15 ve NET MAUI gibi güncel ve güçlü yazılım geliştirme araçlarına odaklanan ileri düzey bir eğitim programı düzenledi. Söz konusu eğitim, hem banka bünyesindeki yazılımcılara, hem de sektördeki diğer yazılımcılara açık olurken, Bankalar Birliği'nde beş gün boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.

‘Mobil ve Masaüstü Uygulama Geliştirme’ sağlayan NET MAUI eğitimi sayesinde katılımcılar, farklı platformlar için uygulama geliştirme becerilerini tek bir çatı altında toplama ve böylece hem zaman, hem de maliyet tasarrufu sağlama fırsatı elde etti.

‘Modern Web Uygulamaları’ sayesinde Angular 15 eğitimi, katılımcıların web uygulamaları geliştirme yeteneklerini artırmalarına yardımcı oldu.

Söz konusu eğitim, yazılımcıların kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlayacak bilgi ve deneyim sunmuştur. Özellikle Creditwest Bank'ın Software Genius stajyerleri, gelecekteki kariyerleri için sağlam bir temel oluşturma imkanı buldu.