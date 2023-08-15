Creditwest Bank ‘İlk Evim Kredisi’ni hayata geçirdi

‘İlk Evim Kredisi’ni hayata geçiren CreditWest Bank, ev sahibi olmak isteyen KKTC vatandaşı müşterilerinin alım gücüne ve ödeme koşullarına göre finansal olanak sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamada, İlk Evim Kredisi’nin, aylık %1 sabit faizli, 120 aya kadar vade imkanı ve 1,2 milyon TL’ye kadar kredi imkanı sağladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin %80’nine kadar olan kısmı kredilendirilebiliyor.

Yapılan açıklamada, müşterilerden kredi kullanımlarında dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmadığı belirtildi.

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy yaptığı açıklamada,

Devlet desteği ile sunulan ‘İlk Evim Kredisi’, ilk kez konut sahibi olacak olan kişilere veya mevcut tek konutu olup depreme dayanıklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden konut yapacaklara önemli bir imkân sunduğunu belirtti.

Ulusoy, ‘İlk Evim Kredisi’nin yoğun talep gördüğünü aktararak, müşterilerinin banka şubelerinden başvuru yapmaları halinde en kısa sürede değerlendirmeye alınacağının bilgisini verdi.

Ulusoy, ülkedeki ev kirası maliyetlerine de değinerek, döviz cinsinden satılan evleri satın almanın her geçen gün zorlaştığını belirtirken ‘İlk Evim kredisi’nin vade ve faiz açısından bakıldığında önemli avantajlar barındırdığını, ilgili kredinin ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için güzel bir fırsat olduğunu açıkladı.