Creditwest Bank, eğitimlerine devam ediyor

Creditwest Bank, 30. Yıl etkinliklerine verdiği eğitimlerle devam ediyor. Bu bağlamda, daha önceden başlatılan sektör profesyonellerine yönelik düzenlediği eğitim serisinin üçüncüsü, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği binasında gerçekleşti.

Kullanıcı Odaklı Bankacılık Deneyimi için UX ve UI Eğitimi

"User Experience Design (UX) ve User Interface Design (UI)" konularına odaklanan ileri düzey eğitim, BT Akademi'den Cem Berk tarafından verildi. Bankacılık sektörünün önde gelen uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen eğitimde, kullanıcı odaklı tasarım, arayüz tasarımı ilkeleri, kullanıcı deneyimi analizi, erişilebilirlik ve kapsayıcılık, mobil uygulama tasarımı, güncel trendler ve teknolojiler gibi konular derinlemesine ele alındı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da deneyim kazanma fırsatı buldu.

Eğitime, Creditwest Bank'ın "Software Genius" stajyer programındaki genç yetenekler de katıldı. Bu sayede, banka geleceğin yazılım uzmanlarına yatırım yaparak sektördeki yetenek havuzunun gelişmesine katkıda bulundu. Creditwest Bank, bu eğitimle sadece kendi çalışanlarının değil, tüm bankacılık sektörünün gelişimine katkı sağlama hedefini bir kez daha ortaya koydu.