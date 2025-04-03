Creditwest Bank, ailelere eğitim ödemelerinde kolaylık sağlıyacağını açıkladı

Creditwest Bank, özel okul ödemelerinde ailelere büyük kolaylık sağlayan yeni bir kampanya başlattı. "Noble Kart" sahiplerine özel sunulan kampanya, 30 Eylül’e kadar okul ödemelerinde 8 taksite kadar vade farksız ödeme imkanı ile 50.000 TL ve üzerindeki ödemelerde %1 karta iade avantajı sağlıyor.

Aileler, okul ödemelerini Creditwest Bank West Notifier uygulaması üzerinden taksitlendirebilir ve 3 bin TL'ye kadar iade avantajından yararlanabilirler.

Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez, kampanya hakkında şu açıklamada bulundu: "Noble Kart ve West Kartlarımızla müşterilerimize her dönem ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunuyoruz. Bu kampanya ile özellikle eğitim harcamalarındaki yüksek maliyetlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz."

Kampanya, sadece özel okul ödemelerinde değil, üniversite ödemeleri gibi diğer eğitim giderlerinde de geçerli. Bu sayede, hem özel okul hem de üniversite öğrencilerinin eğitim ödemeleri daha kolay yönetilebilecek.

Creditwest Bank, bu kampanya ile ailelerin eğitim harcamalarına destek olmayı ve bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.