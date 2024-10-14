Creditwest Bank 30. yılını kutladı

Creditwest Bank, 30. kuruluş yıldönümünü 11 Ekim gecesi törenle kutladı.

Creditwest Bank yönetimi, iş insanları, müşteriler ve çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede bankanın 30 yıllık başarı hikayesi gözler önüne serildi. Türkiye'nin popüler sanatçılarından Derya Uluğ'un Girne Kaya Palazzo’da sahne aldığı gecede, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Mazher Zaheer: ‘Geçmişe Saygı, Geleceğe Umut’

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yaptığı konuşmada 30 yıllık başarı yolculuğunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Zaheer, bankanın başarısının sadece finansal göstergelerle değil, müşteriler, çalışanlar ve paydaşlarla kurulan güçlü bağlarla da ölçüldüğünü vurguladı.

Zaheer, konuşmasında bankanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken, geleceğe daha emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Dijitalleşmenin bankacılık sektöründe yarattığı dönüşüme de değinen Zaheer, ilerleyen dönemde dijitalleşmeye yatırım yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yaptığı sunumda 2050 yılında bankacılık sektörünün nasıl şekilleneceğine dair bir simülasyonu konuklarla paylaştı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 30. yıl sunumunda oldukça ilgi çekici bir yöntemle geleceğin bankacılığını gözler önüne serdi. Zaheer, 2050 yılında geçen bir mizansenle, yapay zeka tarafından kontrol edilen bir robot Creditwest Bank çalışanı arasında geçen bir diyaloğu canlandırdı. Bu etkileyici simülasyon sayesinde, ileri bankacılık teknolojilerinin ve müşteri hizmetlerinin gelecekte nasıl bir dönüşüm geçireceği somut bir şekilde anlatıldı.

Nusret Altınbaş: "Dünyanın Her Yerinden Ulaşılabilir Olmak İçin Çalışıyoruz"

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nusret Altınbaş, bankanın vizyonunun dünyanın her yerinden ulaşılabilir olmak olduğunu ve şubelerinin sınır tanımayan bir çizgide hizmet vermesi için çalıştıklarını söyledi. 30 yıllık deneyimleri ve iş ortaklarıyla birlikte önlerinde güzel yıllar olduğunu belirten Altınbaş, birarada çalışmaya ve büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Sofu Altınbaş: "Hizmette Sınır Tanımıyoruz"

Altınbaş Holding Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise, Creditwest ailesi olarak hangi sektörde olurlarsa olsunlar, yaptıkları işi önemsediklerini ve hizmette sınır tanımadan 1 numara olmak için çalıştıklarını ifade etti.

Vakkas Altınbaş : "Seçkin Çalışanlar ve Müşteriler ile Fark Yarattık"

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, 30 yıl önce Creditwest Bank'ı kurarken en seçkin çalışanlar ve müşterilerle çalışmaya özen gösterdiklerini ve piyasada hizmette fark yarattıklarını belirtti.