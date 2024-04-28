Creditwest Bank 30. yılında ilkokul çocuklarına yönelik resim yarışması düzenliyor

Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Creditwest Bank tarafından ilkokul öğrencilerine ‘30. Yil Resim Yarışması’ düzenliyor.

Yarışmada dereceye giren 30 çocuğumuza, spora ve sağlıklı yaşama teşvif etmek amacıyla 30 adet spor malzemesi hediye verilecek.

Zaheer: En değerli hazinemiz çocuklarımız

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankanın 30. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde 2024 yılında eğitim, kültür sanat ve çevreye yönelik birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçireceklerini ve bu yıl özellikle çocukları sosyal projelerinin merkezine yerleştirdiklerini açıkladı.

Zaheer, gençlerin potansiyellerini üst düzeye çıkarmalarına ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla, banka olarak sorumluluk üstlendiklerini de ekledi.

Zaheer, gençleri her alanda merkezlerine alarak; 2024 yılında KTEV aracılığıyla 30 öğrenciye eğitim bursu vereceklerini, 30 Üniversite öğrencisine Staj imkanı sunacaklarını ifade ederek, girişimcilik yarışmaları gibi bir çok projeyi hali hazırda hayata geçirdiklerini de söyledi.

Resim yarışması hakkında

“Resim yarışması İlkokul 1. ve 2. Sınıf için ve 3.4.5. Sınıf öğrencileri için 2 kategoride gerçekleşiyor. Çocukların çevreye karşı farkındalığı geliştirmeye yönelik olarak ‘Çevre Temalı’ veya ‘30 Yıl sonraki Hayalinizdeki Kıbrıs’ temalı çizilebilecek resimlerin 20 Mayıs tarihinde kadar okullarına teslim edilmesi ve okullar tarafından Creditwest Bank Şubelerine getirilmesi gerekmektedir.

Bağımsız Juri tarafından yapılan değerlendirmede ilk 30 sırayı yer alan öğrencilere bisiklet, trambolin, tenis masası, basketbol, futbol ve voleybol topu gibi hediyeler verilecek olup yarışmanın katılan tüm resimler sergilenecektir.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm Devlet ve Özel okul öğrencilerinin bireysel olarak katılım gösterebileceği yarışmanın koşulları www.creditwestbank.com adresinde duyurulmuştur.”