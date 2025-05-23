Creditwest Bank 2024 faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı

Ülkemizin yerli bankalarından Creditwest Bank, 2024 faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaşırken, sadece finansal alanda değil, toplumsal sorumluluk, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma açısından da dikkat çeken bir yılı geride bıraktığını duyurdu.

Genel Müdür Mazher Zaheer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı, dünya genelinde ekonomik baskıların arttığı, yapay zekâ ve dijitalleşmenin hız kazandığı bir yıl oldu. Biz Creditwest Bank olarak, şeffaflık ve stratejik öngörüyle hareket ederek bu zor dönemi başarıyla yönettik. KKTC’nin ekonomik direncine katkı sunduk, müşterilerimizin yanında olduk ve geleceğin dijital vizyonuna yatırım yapmaya devam ettik. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı risk yönetimi sistemlerimizi güçlendirdik. Tarım ve üretim sektörlerini destekleyerek ülkenin ithalata bağımlılığını azaltmayı hedefledik. Aynı zamanda, finansal okuryazarlık projelerimizle toplumun bilinçlenmesini teşvik ettik.”

"9.5 milyar TL yeni kredi kullandırımı"

Banka, 2024 yılı boyunca 9.5 milyar TL tutarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdi. Creditwest Bank, Tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve inşaat sektörleri özelinde özelleştirilmiş kredi modelleri ile ülke kalkınmasına katkı sunuldu. Bankadan yapılan açıklamada, desteklenen başlıca projeler, İlk Evim Konut Kredisi, Kredi Garanti Fonu Destekli KOBİ Kredileri, Faiz Destekli Tarım ve Traktör Kredileri, Cyprochips ve Patates Üreticileri Birliği ile ortak projeler olarak belirtildi. Mazher Zaheer “Gıda üretiminin kritik hale geldiği bu dönemde, yerli üreticiyi desteklemek en temel sorumluluklarımızdan biridir” diye konuştu. Mazher Zaheer bankanın teknolojik gelişmeleri ile ilgili olarak “Dijitalleşmenin kamusal alanda yaygınlaşması için özel sektörün güçlü katkısı gerekir. Biz bu süreçte liderlik etmeye devam ediyoruz” dedi.

“Yenilikle büyüyoruz, güvenle ilerliyoruz”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“2024 yılı, bize sadece zorlukları değil, aynı zamanda büyümeyi ve dönüşümü de öğretti. Biz, elde ettiğimiz başarıları sadece bir sonuç olarak değil, KKTC’nin geleceğine katkı olarak görüyoruz. Dijitalleşen, üreten ve değer yaratan bir ekonomi için üzerimize düşen rolü kararlılıkla üstlenmeye devam edeceğiz.”