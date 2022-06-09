Creditwest Bank, 10. Uluslararası Kariyer Günleri’ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlelediği “10. Uluslararası Kariyer Günleri” çerçevesinde düzenlenen “Kariyer Kahvesi” etkinliğine Creditwest Bank İnsan Kaynakları ekibi katılarak Creditwest Bank staj programını tanıttı.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi ve IK Uzmanı Dersa Zeka, Creditwest Bank standını ziyaret eden öğrencilere staj programı ile ilgili bilgiler verdi. Staj programına katılmak isteyen öğrenciler creditwestbank.com adresinden staj başvurusu yapabilirler.

Etkinlik sonunda, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, katılımlarından ötürü Creditwest Bank Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Çelebi: “Staj programı ile 116 gence staj imkanı verildi, 8 öğrenciye istihdam sağlandı”

İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, Creditwest’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversitede öğrenimine devam eden veya öğrenimini tamamlamış olan gençlere yönelik her yıl düzenledikleri “Kendimi Denemek İstiyorum” ve “Software Genius” staj programa başvuru almaya devam ettiklerini ifade etti.

Çelebi, ‘Kendimi Denemek İstiyorum’ programında gençlere hem pratik hem de teorik bilgilerin verildiğini ve 30 gün süren programda gençlere oryantasyon eğitimi, temel bankacılık eğitimi, şube ve genel müdürlük bölümlerinde çalışma imkanı sunulduğunu söyledi.

“Software Genius” staj programı ile de yazılımcı gençlere profesyonel hayata bir adım önde başlamalarına fırsat sunmak amacıyla çalıştıklarını, staj programı boyunca gençlere SDCL (Software Development Life Cycle) aşamalarını içeren yazılım projelerinde kullanılan programlarla deneyim kazanma imkanı sunduklarını da aktardı. “Software Genius” staj programının 60 gün sürdüğünü aktaran Çelebi, programa katılan gençlere proje tamamlandığında bir ürünü yazmış olmanın gururunu yaşatmayı da hedeflediklerini dile getirdi.

Fatma Zorlu Çelebi, 2013 yılından beri staj programının devam ettiğini, bugüne kadar 116 gence bu deneyimi yaşattıklarını ve 8 stajyerin de banka bünyesinde istihdam edildiğini anlattı.